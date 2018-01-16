ترقب عطاءات برنامج الطاقة المتجددة بالسعودية هذا العام

قال رئيس مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، تركي الشهري، إن المكتب سيطرح هذا العام عطاءات لتوليد ما يعادل 4120 ميغاواط من الطاقة المتجددة خلال العام 2018 تضم 800 ميغا واط من طاقة الرياح و الباقي من الطاقة الشمسية الفوتوضوئية مقسمة على 8 مشاريع.

وأوضح الشهري، في مقابلة خاصة مع "العربية" طرح مشاريع الطاقة الشمسية المركزة سيتم في العام 2019، غير أنه يعود ليوضح أن التحديات التي "نواجهها في تقنية الطاقة الشمسية المركزة، تتعلق بمرحلة ما قبل طرح المشاريع وهي تحديداً في إعداد دراسات متعلقة بنوعية هذه التقنية".

ورداً على سؤال، لفتة رئيس مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة إلى أن الطاقة المتجددة والتقليدية لا تتنافسان، بل هدفهما التكامل "فعلى سبيل المثال أفضل استخدام لطاقة الرياح هو في وقت الذورة، وهي تقنية غير موثوقة لا تتجاوز الـ20- 25% وهذا يعود إلى عوامل تتعلق بظروف المناخ". أما الطاقة التقليدية فهي موثوقة بنسبة مرتفعة تصل إلى 95% وأكثر.

الجدير بالذكر أن المكتب بهذه الخطوة يقوم بتسريع الجدول الزمني للجولة الثانية والثالثة من عملية العطاءات من أجل تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني بإنتاج 3450 ميغاواط من الطاقة المتجددة بحلول 2020، وذلك من ضمن أهداف الرؤية التي تستهدف بلوغ 9500 ميغاواط بحلول عام 2023.