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جولدمان يتوقع نمو إنتاج النفط والتحوط مع ارتفاع الأسعار

المصدر: سنغافورة - رويترز
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قال جولدمان ساكس إنه يتوقع "زيادة تدريجية" في تحوط منتجي النفط وأنشطة الحفر في ظل الأسعار الحالية للخام.

وأضاف "نتوقع أن تنخفض الأسعار الآجلة للنفط من المستويات الحالية مع تسارع نشاط المنتجين وزيادة التحوط لعام 2019".

وأوضح جولدمان أنه يرى "مخاطر صعودية متزايدة" لتوقعاته البالغة 62 دولارا لبرميل برنت و57.5 دولار لبرميل خام غرب تكساس الوسيط في الأشهر المقبلة.

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#نفط, #طاقة, #أسواق, #برنت

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