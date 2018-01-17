توقعات بارتفاع إنتاج النفط الصخري إلى 6.55 مليون برميل

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة في فبراير شباط، بمقدار 111 ألف برميل يوميا إلى 6.55 مليون برميل يوميا.

وأضافت الإدارة في تقرير شهري أن من المتوقع أن يزيد إنتاج النفط في منطقة إيجل فورد بواقع 15 ألف برميل يوميا إلى 1.27 مليون برميل يوميا، في حين من المتوقع أن يرتفع الإنتاج في حوض باكن 8500 برميل يوميا إلى 1.22 مليون برميل يوميا.

وتوقعت إدارة المعلومات أن يزيد إنتاج حوض برميان بمقدار 76 ألف برميل يوميا إلى 2.87 مليون برميل يوميا.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي عند 64.1 مليار قدم مكعبة يوميا في فبراير شباط. وسيكون ذلك الرقم مرتفعا حوالي 0.9 مليار قدم مكعبة يوميا عن الإنتاج المتوقع لشهر يناير كانون الثاني، وسيمثل الزيادة الشهرية الحادية عشرة على التوالي.