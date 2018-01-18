أوبك تتوقع رفع إمداد النفط من منافسيها 1.1 مليون برميل

رفعت أوبك توقعاتها لإمدادات النفط من الدول غير الأعضاء في المنظمة في 2018، في الوقت الذي يشجع فيه ارتفاع الأسعار شركات النفط الصخري الأميركية على ضخ مزيد من الخام، مما يضعف أثر اتفاق تقوده أوبك للتخلص من تخمة المعروض وانهيار كبير في إنتاج فنزويلا.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في تقريرها الشهري اليوم الخميس إن المنتجين من خارج المنظمة سيعززون الإنتاج بواقع 1.15 مليون برميل يوميا في العام الجاري ارتفاعاً من 990 ألف برميل يوميا في التوقعات السابقة.

وأوضحت أوبك في التقرير "ارتفاع أسعار النفط يجلب مزيداً من المعروض إلى السوق لاسيما في أميركا الشمالية وبخاصة النفط المحكم"، مشيرة إلى اسم آخر للنفط الصخري.

بدأت أوبك وروسيا وعدد من المنتجين من خارجها خفض الإمدادات قبل عام بهدف التخلص من تخمة المعروض من الخام التي تراكمت منذ عام 2014 ومدوا الاتفاق حتى نهاية عام 2018.

وتجتمع لجنة مراقبة وزارية في مطلع الأسبوع المقبل في سلطنة عمان ومن المتوقع أن تبحث استراتيجية الخروج من الاتفاق.

لكن في مقابل هذه التوقعات أظهرت مؤشرات في التقرير أن التزام أوبك بتخفيضات الإنتاج ظل مرتفعا في ديسمبر كانون الأول، وأن إنتاج فنزويلا النفطي تراجع بدرجة كبيرة في هذا الشهر.

وارتفعت أسعار النفط بعد نشر التقرير ليجري تداولها أعلى من 69 دولارا للبرميل بالقرب من أعلى مستوياتها منذ ديسمبر كانون الأول عام 2014.