النفط مستقر مع انخفاض المخزونات الأميركية

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس بدعم من انخفاض مخزونات الخام وكذلك تهديد متشددين بشن هجوم على قطاع النفط في نيجيريا، لكن السوق تعرضت لضغوط جراء تسجيل زيادة في مخزونات الوقود الأميركية.



وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 69.34 دولار بانخفاض أربعة سنتات عن الإغلاق السابق. ويوم الاثنين بلغت العقود أعلى مستوياتها منذ ديسمبر كانون الأول 2014 عند 70.37 دولار للبرميل.



وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 64.03 دولار للبرميل بارتفاع ستة سنتات من سعر أخر تسوية. وسجل خام غرب تكساس أعلى مستوياته منذ ديسمبر كانون الأول 2014 عند 64.89 دولار للبرميل يوم الثلاثاء.



ويقول متعاملون إن أسواق النفط تحظى بوجه عام بدعم جيد بفعل تخفيضات الإمدادات التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا اللذان بدآ في كبح الإنتاج في يناير كانون الأول من العام الماضي ومن المتوقع أن يستمرا في ذلك في 2018.



وعلى الرغم من ذلك يقول محللون إن موجة ارتفاع سعر النفط في الآونة الأخيرة والتي دفعت الخام للارتفاع بنحو 14% منذ أوائل ديسمبر قد تكون على وشك خسارة قوة الدفع.



وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أمس الأربعاء قوة الإمدادات في سوق منتجات الوقود مما يعني انخفاض الطلب على الخام مستقبلا.



وأظهرت بيانات المعهد أن مخزونات البنزين زادت 1.8 مليون برميل فيما زادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 609 آلاف برميل.



ويقول متعاملون إن من المستبعد أن تنخفض الأسعار بفعل مخاوف بشأن تعطل الإمدادات، كما يحظى السوق بدعم من انخفاض في مخزونات الخام المتاحة.



وتراجعت مخزونات الخام الأميركية 5.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 يناير كانون الثاني إلى 411.5 مليون برميل وفقا لمعهد البترول الأميركي.