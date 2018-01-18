مخزونات النفط الخام الأميركية تهبط 5.1 مليون برميل

أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام الأميركية هبطت الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وقال معهد البترول إن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 5.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من يناير كانون الثاني لتصل إلى 411.5 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 3.5 مليون برميل.

وتراجعت المخزونات في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بواقع 3.9 مليون برميل.

وأظهرت بيانات المعهد أن استهلاك مصافي التكرير من الخام زاد بمقدار 420 ألف برميل.

وارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 1.8 مليون برميل، في حين كان محللون شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا زيادة قدرها 3.4 مليون برميل.

وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 609 آلاف برميل بينما كان من المتوقع أن ترتفع 86 ألف برميل.

وأشارت بيانات معهد البترول إلى أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي انخفضت بمقدار 425 ألف برميل يوميا إلى 7.3 مليون برميل يوميا.