ما مزايا تكنولوجيا الطاقة الحرارية التي تطورها أرامكو؟

وقعت أرامكو السعودية اليوم الخميس اتفاقا مع شركتين أميركيتين لتجربة استخدام تقنياتهما في تحويل النفط الخام إلى كيماويات بما يساعد الشركة المملوكة للدولة على توسعة نشاطها في قطاع البتروكيماويات.

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو بمقر الشركة في الظهران إن الاتفاق المبرم مع سي.بي آند آي وشيفرون لوميناس وقيمته 40 مليون دولار يشمل "تقنية ستحول النفط الخام مباشرة إلى كيماويات".

وأضاف أنه بموجب الاتفاق فإن الشركات الثلاث ستجرب تقنيات لتحويل ما بين 70 إلى 80% من النفط الخام إلى كيماويات. وأضاف أن الهدف سيكون إضفاء الطابع التجاري على العملية خلال عامين.

وقال "استراتيجيتنا هي استخدام النفط كلقيم رئيسي للبتروكيماويات في مشاريعنا المستقبلية، واستغلال إحدى أكبر احتياطيات النفط في العالم وأقلها تكلفة".

وتدمج أرامكو أنشطتها للتكرير والبتروكيماويات لخدمة خطط الشركة لزيادة حصتها السوقية وأيضا مساعيها لتوسعة محفظتها من المنتجات المكررة.

وقال أحمد الخويطر الرئيس الأعلى للتكنولوجيا لدى أرامكو السعودية إن العملية التي كشف عنها النقاب يوم أمس الخميس، وتعرف بتكنولوجيا استخدام الطاقة الحرارية في تحويل النفط الخام إلى كيماويات، ستخفض النفقات الرأسمالية بحوالي 30% مقارنة مع التكرير التقليدي.



وأبلغ الخويطر رويترز في مقابلة إنها "خطوة رائدة" لم تجرب من قبل وستتيح لأرامكو مزايا تنافسية.



وكانت أرامكو وقعت اتفاقا أوليا في نوفمبر تشرين الثاني مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لبناء مجمع لتحويل النفط الخام مباشرة إلى كيماويات متجاوزة مرحلة التكرير ومن المتوقع أن يبدأ العمل به في 2025.



وتريد أرامكو أن تنوع أعمالها في تحرك يستهدف تعزيز قيمتها وجذب المستثمرين إلى الطرح الأولي. والطرح الأولي لأرامكو محور أساسي في خطة طموح لتنويع موارد اقتصاد المملكة بدلا من الاعتماد على إيرادات النفط.



وقال الناصر "من المرجح أن يصبح استخدام النفط في قطاع البتروكيماويات مصدرا رئيسيا لنمو الطلب على النفط في العشرينيات من القرن الحالي في الحقيقة، لينمو بأكثر من خمسين بالمئة خلال العقدين المقبلين".

وقال إن استخدام النفط كلقيم "سيضمن مأوى كبيرا وحقيقيا لإنتاجنا النفطي في المستقبل".



وتضخ أرامكو نحو عشرة ملايين برميل يوميا من النفط الخام وتعتزم زيادة قدرتها التكريرية إلى ما بين ثمانية إلى عشرة ملايين برميل يوميا من نحو خمسة ملايين برميل يوميا حاليا.



وتهدف أرامكو أيضا إلى الكشف عن عملية أخرى في إنتاج الكيماويات في 2018 أو 2019 ستلغي التكسير البخاري كليا.



وتمضي أرامكو أيضا قدما في تكنولوجيا لتحسين انبعاثات السيارات، بما في ذلك محركات للاحتراق الداخلي ذات كفاءة أعلى، إضافة إلى وسيلة لتخزين مؤقت للعوادم الكربونية على متن المركبات لاستخدامها في وقت لاحق.