النفط يهبط أكثر من 1% مع تعافي الإنتاج الأميركي

هبطت أسعار النفط بأكثر من 1% اليوم الجمعة بعدما بدد تعافي إنتاج الولايات المتحدة أثر استمرار انخفاض مخزونات الخام وفاق ذلك الأثر.

وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت 68.65 دولار للبرميل بانخفاض قدره 66 سنتا، أو ما يعادل 0.95%، عن سعر التسوية السابقة. وسجلت العقود يوم الاثنين أعلى مستوياتها منذ ديسمبر/كانون الأول 2014 عند 70.37 دولار للبرميل.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 63.23 دولار للبرميل بانخفاض قدره 72 سنتا، أو ما يعادل 1.1%، مقارنة مع سعر التسوية السابقة. وكان الخام بلغ مستوى الذروة المسجل في ديسمبر/كانون الأول 2014 عند 64.89 دولار للبرميل يوم الثلاثاء.

وقال تجار إن انخفاض الأسعار حدث بسبب تعافي إنتاج الخام في الولايات المتحدة بعد هبوط في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى انخفاض متوقع في الطلب.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج الخام الأميركي بلغ 9.75 مليون برميل يوميا في 12 يناير/كانون الثاني. وكان الإنتاج هبط إلى 9.49 مليون برميل يوميا في بداية العام لأسباب أبرزها موجة الطقس السيئ التي أدت إلى توقف بعض الإمدادات.

ويتوقع معظم المحللين أن يتجاوز حجم إنتاج الولايات المتحدة حاجز العشرة ملايين برميل يوميا قريبا.