وكالة الطاقة الدولية تتوقع توازن أسواق النفط في 2018

قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الجمعة إن أسواق النفط العالمية تتحسن بسرعة وتتجه نحو التوازن مع انخفاض الإمدادات القادمة من فنزويلا والتي سجلت أكبر هبوط غير مخطط له في الإنتاج خلال 2017 وإن تلك الإمدادات قد تتراجع أكثر خلال عام 2018.



وتسببت الديون والمشكلات المتعلقة بالبنية التحتية في انخفاض إنتاج فنزويلا خلال ديسمبر إلى 1.61 مليون برميل يوميا، وهو مستوى يقترب من الأدنى في 30 عاما. ساعد ذلك أسعار النفط على أن تقفز فوق 70 دولارا للبرميل أوائل يناير كانون الثاني، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات.



وقالت الوكالة التي تنسق سياسات الطاقة في الدول الصناعية في تقريرها الشهري "التصور العام بأن السوق تتحسن هو بوضوح العنصر المهيمن. وفي إطار هذه الصورة الشاملة، هناك قلقل متزايد بشأن إنتاج فنزويلا".



أضافت "بالنظر إلى ديون فنزويلا المثيرة للذهول وتدهور شبكة النفط، من المحتمل أن يكون التراجع هذا العام أكبر. العقوبات المالية الأميركية أيضا تجعل تشغيل قطاع النفط الفنزويلي أكثر صعوبة".

وأشارت الوكالة إلى أنه نتيجة لانخفاض إمدادات فنزويلا، هبط إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من الخام خلال ديسمبر إلى 32.23 مليون برميل يوما، وهو ما عزز مستوى امتثال المنظمة باتفاق خفض الإمدادات ليسجل 129%.

وأبقت الوكالة على تقديراتها لنمو الطلب على النفط لعام 2018 دون تغيير عند 1.3 مليون برميل يوميا انخفاضا من 1.6 مليون برميل يوميا في 2017 لأسباب على رأسها أثر ارتفاع أسعار النفط العالمية وتغير أنماط استهلاك الخام في الصين.



وأشرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن النمو الهائل في الولايات المتحدة والزيادات الكبيرة في كندا والبرازيل ستفوق بكثير الانخفاضات الحادة المحتملة في فنزويلا والمكسيك.