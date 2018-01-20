أميركا.. تراجع حفارات النفط للمرة الثانية بـ 3 أسابيع

خفضت شركات الطاقة الأميركية عدد الحفارات النفطية النشطة للمرة الثانية في ثلاثة أسابيع حتى رغم تداول أسعار الخام قرب أعلى مستوى منذ 2014.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر أزالت 5 حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في 19 يناير ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 747.

وما زال عدد الحفارات النفطية النشطة في أميركا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، أعلى كثيرا من مستواه قبل عام عندما بلغ 551 حفارا بعد أن عززت شركات الطاقة الانفاق في 2017 مع بدء أسعار الخام في التعافي من انهيار استمر عامين.

وبلغ إجمالي عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي النشطة في التاسع عشر من يناير 936 مقارنة مع 876 حفارا في 2017 و509 حفارات في 2016 و978 حفارا في 2015 . وتنتج معظم هذه الحفارات النفط والغاز كليهما.