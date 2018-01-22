أوريون الأميركية تعالج الغاز بأهم حقول نفط العراق

اتفق العراق مع شركة أوريون الأميركية اليوم الاثنين على معالجة الغاز المستخرج من حقل نهر بن عمر النفطي العملاق.

تتيح مذكرة التفاهم الموقعة في بغداد بين ممثلي وزارة النفط والشركة الأميركية ببناء منشآت لتجميع الغاز من الحقل الواقع في جنوب العراق وتحويله إلى وقود قابل للاستخدام.

ينتج الحقل الذي تديره شركة نفط البصرة أكثر من 40 ألف برميل يوميا من النفط و25 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

والعراق مستمر في حرق الغاز المصاحب للخام في حقول النفط نتيجة نقص المنشآت الخاصة بمعالجته لتحويله إلى وقود للاستهلاك المحلي أو للتصدير.