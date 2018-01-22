روسيا تدعم استحواذ صيني على حصة في "روسنفت"

قال الرئيس التنفيذي لبنك في.تي.بي الروسي أندريه كوستين إن ثاني أكبر بنك في روسيا مستعد لتقديم قرض إلى شركة سي.إي.اف.سي الصينية كي يتسنى لها شراء حصة في روسنفت أكبر منتج للنفط في روسيا.

وأضاف كوستين لرويترز "مستعدون لتقديم قرض، فقد تم توقيع جميع الوثائق واتخاذ القرارات. ومن ثم لا توجد مشاكل من جانبنا". وأحجم عن التعليق بخصوص سبب عدم استكمال الصفقة حتى الآن.

تعتزم سي.إي.اف.سي شراء حصة نسبتها 14.16 بالمئة في روسنفت من كونسورتيوم يضم جلينكور وجهاز قطر للاستثمار، مما يعزز العلاقات بين موسكو وبكين في مجال الطاقة. وأبدى بنك في.تي.بي استعدادا لتقديم قرض بقيمة خمسة مليارات يورو في إطار الصفقة.