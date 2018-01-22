وزير النفط العراقي: سوق النفط تمضي في الاتجاه الصحيح

قال وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي، إن سوق النفط العالمية تستقر مع انخفاض مخزونات الخام.

وأبلغ الصحافيين أن السوق تمضي في الاتجاه الصحيح، متوقعا أن تواصل مسار الاستقرار حتى نهاية العام.

وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال أمس الأحد إن منتجي النفط العالميين متفقون على ضرورة مواصلة التعاون بشأن الإنتاج بعد انتهاء اتفاق تخفيضات المعروض في نهاية العام الحالي.

يذكر أن العراق هو ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول بعد السعودية. ويهدف اتفاق تقليص المعروض، الذي يشمل بعض المصدرين غير الأعضاء في أوبك مثل روسيا، إلى دعم أسعار الخام.

وارتفعت أسعار النفط في العقود الآجلة بدعم من تصريحات للسعودية بأن التعاون بين منتجي النفط الذين يقلصون الإنتاج، سعيا لتعزيز الأسعار سيستمر إلى ما بعد 2018.

وقال متعاملون إن الخام وجد دعما أيضا في قوة النمو الاقتصادي العالمي وتراجع أنشطة الحفر في الولايات المتحدة والدولار، بينما حدت زيادة الإنتاج الليبي من المكاسب.

وبحلول الساعة 10:08 بتوقيت غرينتش، بلغ خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 68.69 دولار للبرميل، بزيادة ثمانية سنتات عن الإغلاق السابق. ووصل برنت في 15 يناير كانون الثاني إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر كانون الأول 2014 مسجلا 70.37 دولار للبرميل.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 63.50 دولار للبرميل، مرتفعا 13 سنتا.

وكان الخام الأميركي قفز إلى 64.89 دولار للبرميل في 16 يناير كانون الثاني، وهو أيضا أعلى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2014.