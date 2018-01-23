النفط يصعد مع رفع صندوق النقد توقعاته للنمو الاقتصادي

ارتفعت أسعار النفط بدعم من النمو الاقتصادي الجيد واستمرار تخفيضات الإمدادات من جانب مجموعة من الدول المصدرة من بينها منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا.



وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 69.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:56 بتوقيت غرينتش بارتفاع قدره 35 سنتا، أو ما يعادل 0.5 %، مقارنة مع السعر في التسوية السابقة وهو مستوى لا يبعد كثيرا عن الأعلى في ثلاث سنوات الذي سجله في 15 يناير كانون الثاني عندما بلغ 70.37 دولار للبرميل.



وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 63.93 دولار للبرميل بارتفاع قدره 36 سنتا، أو ما يعادل 0.6 بالمئة، عن التسوية السابقة.

وارتفع الخام إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر كانون الأول 2014 في 16 يناير كانون الثاني عند 64.89 دولار للبرميل.



وكان صندوق النقد الدولي عدل أمس الاثنين صعوديا توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في عامي 2018 و2019 إلى 3.9 % لكليهما، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية عن التحديث السابق في أكتوبر تشرين الأول.