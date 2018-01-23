موسكو: صناديق الاستثمار الروسية مهتمة بطرح أرامكو

قال مدير صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل ديمترييف، إن صناديق التقاعد الروسية تدرس الاستثمار في شركة النفط الوطنية السعودية أرامكو بعد إدراجها بسوق الأسهم في خطوة لتعزيز الشراكة بين أكبر دولتين تنتجان النفط في العالم.

وقال ديمترييف في مقابلة مع رويترز، اليوم الثلاثاء، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إن التنسيق بين موسكو والرياض بخصوص سياسات النفط ينبغي أن يستمر لسنوات عديدة.

كان ديمترييف أول مسؤول روسي يقترح إمكانية إبرام اتفاق بشأن إنتاج النفط مع أوبك قبل عامين وقال اليوم "نرى اهتماما كبيرا بالطرح العام الأولي لأرامكو من صناديق التقاعد الروسية وكذلك من شركائنا الصينيين".

لكنه قال إنه لا يستطيع الكشف عن أسماء الصناديق أو المبالغ التي تبدي استعدادا لاستثمارها.

اهتمام عالمي

وفي العام الماضي قالت مصادر لرويترز إن شركات نفط حكومية صينية تود أن تصبح مستثمرا رئيسيا في طرح أرامكو الذي قد يصبح الأكبر في العالم إذ قد يصل بقيمة الشركة إلى تريليوني دولار وقد يجمع الطرح ما يزيد عن 100 مليار دولار. وأضاف أن الصفقة ستسهم في تعزيز التعاون المتنامي مع الرياض.

وقادت روسيا والسعودية اتفاقا لخفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يوميا ما يعادل نحو اثنين بالمئة من الإنتاج العالمي على مدار عامي 2017 و2018 في خطوة ساهمت في زيادة أسعار النفط لمثليها من مستوياتها المتدينة في 2016 عند نحو 70 دولارا للبرميل.

تمديد اتفاق النفط

وقال ديمترييف "تمديد مثل هذا التعاون لسنوات عديدة مقبلة سيكون مفيدا للغاية للسوق. لقد ثبتت فعاليته عند استهداف التوازن بين العرض والطلب وليس استهداف سعر محدد للنفط".

وذكرت أوبك أنها تريد أن تعود المخزونات العالمية لمتوسط 5 سنوات وتوقع مسؤولون في المنظمة بلوغ هذا الهدف في منتصف أو نهاية عام 2018.

ولكن حتى في حالة بلوغ الهدف، تصر أوبك على أن التخارج من الاتفاق سيكون بالتدريج كي لا يُحدث صدمة في السوق.

وأضاف "قد تختلف الآليات المستقبلية للتعاون والأدوات المستخدمة".

ويشارك الصندوق الذي يقوده ديمترييف في مشروعات مشتركة مع السعودية من بينها صندوق للتكنولوجيا حجمه مليار دولار. وتوقع أن يزيد عدد المشروعات.