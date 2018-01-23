مصر تنتج 6 مليارات قدم غاز طبيعي يومياً بنهاية 2018

تعتزم إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية بمصر، طرح مزايدة عالمية للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في منطقة شرق البحر المتوسط ودلتا النيل الأرضية.

وقال وزير البترول المصري، المهندس طارق الملا، إن بلاده بذلت جهوداً متزايدة لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للبلاد من الغاز الطبيعي وتوفيره للسوق المحلي والقطاعات الاقتصادية والإنتاجية وسد الفجوة تدريجياً بين الإنتاج والاستهلاك.

وأوضح خلال رئاسته اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، أن بلاده تشهد نمواً مستمراً في انتاجها من الغاز الطبيعي سترتفع وتيرته بنهاية العام المالي الحالي وعلى مدار العام المالي المقبل نتيجة الإسراع بإنجاز مشروعات تنمية الحقول المكتشفة في البحر المتوسط ووضعها على خريطة الإنتاج مما كان له أبلغ الأثر في تقليل الاستيراد من الغاز الطبيعي المسال وتخفيف أعباء الاستيراد من على كاهل الموازنة العامة للدولة.

وأشار إلى أن وزارته حريصة على التوسع في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل وإحلاله محل البوتاجاز بما يتفق مع توجهات الحكومة التي وجهت بزيادة معدلات التوصيل إلى المنازل وأولوية توصيل الغاز إلى القرى والمدن التي لم يصلها الغاز من قبل.

وقال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، المهندس أسامة البقلي، إن شركته تخطط خلال النصف الثاني من عام 2017/2018 لطرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في شرق البحر المتوسط ودلتا النيل الأرضية.

كما تعمل على استكمال مشروع المسح السيزمي في الجزء الغربي من البحر المتوسط وعمل حملة تسويقية عالمية تمهيداُ لطرح مزايدة عالمية بالمنطقة الغربية، مشيراً إلى أنه يجري استكمال مشروعات حفر وتنمية الآبار بالبحر المتوسط ليصل معدل انتاج الغاز الطبيعي بنهاية عام 2017/2018 إلى نحو 6 مليارات قدم مكعب غاز يومياً ثم يرتفع الإنتاج تدريجياً بنهاية العام 2018/2019 ليصل إلى حوالي 7 مليارات قدم مكعب غاز يومياً بعد استكمال مشروعات حقول ظهر وآتول وجيزة وفيوم بالإضافة إلى وضع 39 بئر تنموي على الإنتاج.

وأوضح أن استهلاك قطاع الكهرباء يمثل حوالي 61% من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي، بينما تمثل باقي القطاعات المستهلكة للغاز، الصناعة والمنازل وتموين السيارات والبترول ومشتقاته حوالي 39%، ومن المستهدف تنفيذ مجموعة من المشروعات الجديدة لإمداد محطات الكهرباء باحتياجاتها من الغاز الطبيعي، واستكمال مشروعات إمداد محطات كهرباء المحمودية وغرب القاهرة بالإضافة إلى تدعيم تغذية محطات الكهرباء بالصعيد من خلال إنشاء وحدتي ضواغط بمنطقة دهشور.

وأشار إلى أن شركته تستهدف توصيل الغاز لـ 600 ألف وحدة سكنية باستثمارات تبلغ ملياري جنيه ليصل اجمالي الوحدات السكنية التي تعمل بالغاز بنهاية العام إلى حوالي 9.4 مليون وحدة سكنية، إضافة إلى توصيل الغاز لنحو 100 مصنع و1000 عميل تجاري، وسيتم أيضاً تحويل 15 ألف سيارة للعمل بالغاز، مع إنشاء 10 محطات جديدة لتموين السيارات و3 مراكز لتحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي.