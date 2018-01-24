قفزة بصادرات مصر في 2017.. الوقود يتصدر بـ 76%

قفز إجمالي الصادرات المصرية إلى عدة دول عربية وأجنبية بنسب كبيرة خلال العام الماضي، وذلك وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة حديثاً.

وكشفت بيانات حديثة أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، أن إجمالي الصادرات المصرية ارتفع بنسبة تفوق 18.5% منذ بداية 2017 وحتى نهاية أكتوبر الماضي، حيث سجلت خلال هذه الفترة نحو 21.1 مليار دولار مقابل نحو 17.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2016 بزيادة بلغت نحو 3.3 مليار دولار.

وأرجع جهاز الإحصاء هذه القفزة في حجم الصادرات إلى زيادة تصدير عدد من السلع والمنتجات، أهمها زيادة صادرات الوقود والمواد الخام والسلع نصف المصنعة وتامة الصنع.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع صادرات مصر من الوقود إلى 3.7 مليار دولار، خلال هذه الفترة مقابل نحو 2.1 مليار دولار خلال ذات الفترة من عام 2016، بنسبة زيادة تبلغ نحو 76%، كما زاد تصدير المواد الخام لتبلغ قيمة صادراتها خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي نحو 2.2 مليار دولار مقابل نحو 2.1 مليار دولار قيمة صادراتها خلال نفس الفترة من العام 2016.

ولفت الجهاز إلى أنه من السلع التي ساهمت أيضاً في ارتفاع القيمة الإجمالية للصادرات المصرية، السلع نصف المصنعة، والتي ارتفعت القيمة الإجمالية لصادراتها إلى 5.3 مليار دولار، مقابل نحو 4.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2016 بنسبة زيادة تقر بنحو 12.76%.

كما ارتفعت قيمة صادرات السلع تامة الصنع لتسجل نحو 9.6 مليار دولار مقابل نحو 8.6 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام 2016 بنسبة زيادة تقدر بنحو 11.62%.

فيما كشف التقرير الشهري للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، ارتفاع صادرات 8 مجالس تصديرية, تصدرها قطاع الكيماويات والأسمدة الذى حقق ارتفاعا خلال العام الماضي بنسبة 32%, ليبلغ إجمالي قيمة ما تم تصديره نحو 4.4 مليار دولار مقارنة بنحو 3.3 مليار دولار خلال العام 2016.

وكشف التقرير زيادة صادرات مواد البناء بنسبة 3 % لتسجل نحو 5.088 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.9 مليار دولار، كما ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية بنحو 3 % لتسجل ما قيمته 2.78 مليار دولار مقارنة بنحو 2.70 مليار دولار خلال العام 2016.

وشهدت صادرات السلع الهندسية والإليكترونية زيادة بنسبة 11% لتسجل نحو 2.56 مليار دولار مقابل نحو 2.3 مليار دولار خلال العام 2016. وارتفعت صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 13 % لتسجل 1.4 مليار دولار مقابل نحو 1.2 مليار دولار خلال العام 2016.

وحقق قطاع الغزل والمنسوجات نمواً بنسبة 6% ليسجل 832 مليون دولار مقابل نحو 783 مليون دولار، كما ارتفعت صادرات المفروشات المنزلية بنسبة 4% لتسجل نحو 519 مليون دولار مقابل 499 مليون دولار خلال العام 2016..

وأشارت البيانات إلى ارتفاع صادرات مصر إلى روسيا الاتحادية بنسبة 32.8%، بعدما سجلت نحو 464.8 مليون دولار مقارنة بنحو 350 مليون دولار خلال العام 2016.