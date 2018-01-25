روسيا في صدارة موردي النفط للصين للشهر العاشر

أظهرت بيانات جمركية اليوم الخميس استمرار روسيا كأكبر مورد للنفط إلى الصين في ديسمبر كانون الأول للشهر العاشر على التوالي وللسنة الثانية في 2017.



وبلغت الشحنات القادمة من روسيا 5.03 مليون طن في ديسمبر كانون الأول بانخفاض 0.2% عنها قبل عام ولتزيد إمدادات العام بأكمله 13.8% إلى 59.7 مليون طن بما يعادل 1.194 مليون برميل يوميا.



وزادت الشحنات السعودية 31.7% على أساس سنوي في ديسمبر كانون الأول إلى 4.71 مليون طن أو حوالي 1.11 مليون برميل يوميا.



ونمت شحنات العام بأكمله من المملكة، أكبر مورد من أوبك، 2.3% إلى 52.18 مليون طن أو 1.044 مليون برميل يوميا حسبما أظهرته البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك.