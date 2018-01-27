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السعودية والعراق يبحثان اتفاق خفض إنتاج النفط

المصدر: دافوس - رويترز
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قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إنه اجتمع مع رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، وناقشا دور العراق في الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط وتحقيق الاستقرار في أسواق الخام.

وفي حسابه على تويتر، قال الفالح إنه والعبادي ناقشا أهمية استمرار التنسيق بين البلدين المنتجين للنفط، واستثمارات في قطاعي الطاقة والصناعة وتشجيع الصادرات في كل من البلدين.

واجتمع الجانبان أثناء مشاركتهما في المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس بسويسرا. والسعودية والعراق هما أكبر منتجان للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

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