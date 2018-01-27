النفط ينهي الأسبوع على مكاسب مدعوما بتراجع الدولار

ارتفعت أسعار النفط بعد أن سجلت في الجلسة السابقة أعلى مستوياتها في 3 سنوات، مع استمرار حصولها على دعم من ضعف الدولار الأميركي، لتنهي الأسبوع على مكاسب.

وسجلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق عند التسوية 70.52 دولار للبرميل، مرتفعة 10 سنتات أو 0.14 بالمئة. وفي الجلسة السابقة قفزت عقود برنت إلى 71.28 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2014.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 63 سنتا، أو 0.96 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 66.14 دولار للبرميل. وفي جلسة الخميس سجل الخام الأميركي أيضا أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2014 عند 66.66 دولار.

وينهي برنت الأسبوع على مكاسب تبلغ حوالي 3 بالمئة بينما صعد الخام الأميركي 4 بالمئة.