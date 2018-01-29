العراق يعتزم طرح فرص الاستثمار لبناء 3 مصافي للنفط

قال مسؤول عراقي بقطاع النفط إن صادرات شركة تسويق النفط العراقية (سومو) من الخام بلغت في المتوسط 3.5 مليون برميل يومياً في يناير، موضحاً أن بلاده تخطط الأسبوع المقبل لبدء التصدير من حقل نفط كركوك في شمال البلاد إلى إيران باستخدام الشاحنات.

وقالت وزارة النفط العراقية على موقعها الإلكتروني إن العراق يعتزم بناء مصفاة نفط في ميناء الفاو على الخليج مع شركتين صينيتين، وينوي دعوة الشركات الاستثمارية قريباً لبناء ثلاث مصاف أخرى.

وأضافت الوزارة أن الطاقة الإنتاجية للمصفاة التي ستُبنى في الفاو ستبلغ 300 ألف برميل يوميا وستضم وحدة للبتروكيماويات.

وتخطط الوزارة لبناء مصفاتين أخريين، بطاقة إنتاجية 150 ألف برميل يوميا لكل منهما، في الناصرية بجنوب العراق وفي محافظة الأنبار بغرب البلاد.

كما يسعى العراق لبناء مصفاة ثالثة بطاقة 100 ألف برميل يوميا في القيارة بالقرب من مدينة الموصل الواقعة في شمال العراق.