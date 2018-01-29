"إيني" الإيطالية: حفر أول بئر في لبنان بـ2019

قال رئيس شركة إيني الإيطالية، إن مشاريع الغاز في دول شرق البحر المتوسط مثل مصر وقبرص ستكون مهمة لمساعدة أوروبا في تنويع وارداتها من الغاز، في الوقت الذي ينخفض فيه الإنتاج في بحر الشمال وترتفع فيه الإمدادات الروسية.

وآمل ديسكالزي أن يتم حفر أول بئر في لبنان في العام 2019.

ولفت الرئيس التنفيذي لإيني كلاوديو ديسكالزي إلى أن مصر قد تلعب الدور الأكثر أهمية في صادرات الغاز بفضل البنية التحتية القائمة، وأنها قد تصبح مركزا لشحن ما يصل إلى 20 مليار متر مكعب من الغاز سنويا خلال سنوات قليلة.

وذكر أن إيني تريد التوسع في الجزائر، بما في ذلك الحقول البحرية، مضيفا أنه ينبغي تحسين شروط تطوير الحقول في إيران كي تجذب الشركة للعودة مجددا إلى البلاد.