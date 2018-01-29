3 أسباب رفعت استثمارات شركات النفط الأجنبية بمصر

قال وزير البترول المصري طارق الملا، إن ضخ المزيد من الاستثمارات لتكثيف البحث عن البترول والغاز وتنمية الحقول المكتشفة يعد حجر الزاوية في تأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلي.

وأشار الملا إلى أن هناك ثلاثة أسباب وراء زيادة إقبال الشركات العالمية على ضخ المزيد من الاستثمارات في هذه الأنشطة، تتمثل في النتائج الإيجابية التي تحققت في صناعة البترول، مع الاتجاه نحو مزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي الداعم لمناخ الاستثمار، فضلاً عن استراتيجيات العمل الجادة التي تطبقها الوزارة لتعزيز الشراكة مع كبريات شركات البترول والنفط العالمية.

جاء ذلك خلال رئاسة الوزير المصري لاجتماع الجمعية العامة لشركة بترول بلاعيم "بتروبل" لاعتماد الموازنات الاستثمارية التخطيطية للعام المالي 2018/2019 .

وقال رئيس شركة "بتروبل" عاطف حسن، إن خطة العمل تستهدف زيادة متوسط الإنتاج اليومي عن العام الحالي ليصل الى 358 ألف برميل زيت مكافئ يومياً، بالإضافة إلى حفر بئرين استكشافيين بدلتا النيل وخليج السويس والاستمرار في الأعمال الاستكشافية بالمناطق الواعدة.

وأوضح أن العام المقبل سيشهد تكثيف أعمال تنمية حقل غاز بلطيم جنوب غرب البلاد والتي بدأت خلال العام الحالي، حيث من المخطط الانتهاء من حفر 5 آبار بالحقل الجديد ووضعهم على خريطة الإنتاج خلال العام المالي 2018/ 2019، كما سيتم مد خط لربط محطتي معالجة الغاز بمنطقتي أبو ماضي والجميل بهدف استيعاب إنتاج حقل بلطيم واستثمار البنية التحتية المتاحة بأعلى كفاءة لخدمة حقل نورس وتقليل تكاليف تسهيلات الإنتاج.

وأشار إلى ما تحقق من نتائج إيجابية بحقل نورس للغاز في منطقة نيدوكو بدلتا النيل والذى ارتفع إنتاجه إلى ما يقرب من 1.2 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً بعد وضع بئرين على الإنتاج بالإضافة إلى بئر جديدة جاري حفرها حالياً، لافتاً إلى نجاح إجراءات تقليل تكاليف الإنتاج والتشغيل في حقول بتروبل وأن العام المالي الجديد سيشهد الاستمرار في تلك الإجراءات للوصول إلى أفضل النتائج.

وأشار إلى أن خطة العمل تستهدف حفر 20 بئراً للزيت الخام في منطقة أبو رديس جنوب سيناء، بالإضافة إلى أنشطة صيانة الآبار وتحسين كفاءة تسهيلات الإنتاج بالمنطقة والتي تهدف إلى الحفاظ على معدلات الإنتاج البترولي منها، هذا بالإضافة إلى استمرار أعمال المسح السيزمي والدراسات الفنية لاستكشاف مناطق أخرى واعدة.