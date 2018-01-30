النفط يواصل الانخفاض لقوة الدولار وارتفاع إنتاج أميركا

انخفضت أسعار النفط الثلاثاء لليوم الثاني في الوقت الذي يضعف فيه الطلب على الخام، جراء زيادة الإنتاج الأميركي وصعود الدولار، مما دفع برنت للنزول عن 69 دولارا للبرميل للمرة الأولى في ستة أيام.



وبحلول الساعة 05:22 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 49 سنتا أو0.7 % إلى68.97 دولار للبرميل. وبلغت عقود برنت الآجلة تسليم مارس عند التسوية أمس الاثنين 69.46 دولار للبرميل منخفضة 1.06 دولار أو 1.5 %.



وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 70 سنتا أو 1.1%، إلى 64.86 دولار للبرميل. ويوم أمس الاثنين انخفضت العقود الآجلة للخام 58 سنتا أو ما يعادل 0.9%، إلى 65.56 دولار للبرميل.



وتظل الأسعار متجهة صوب تحقيق خامس مكاسبها الشهرية على التوالي.



وبات إنتاج الولايات المتحدة على قدم المساواة مع السعودية أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وتنتج روسيا وحدها كميات أكبر مما تنتجه كل من الولايات المتحدة والسعودية، إذ ضخت في المتوسط 10.98 مليون برميل يوميا في 2017.



وقفز الإنتاج الأميركي ما يزيد على 17 % منذ منتصف 2016 ومن المتوقع أن يتجاوز عشرة ملايين برميل يوميا قريبا.



وغذى انخفاض الدولار على مدى ستة أسابيع متتالية موجة الارتفاع الأخيرة في أسعار النفط. وانخفضت العملة الأميركية 3%، منذ بداية الشهر الجاري.



والنفط مقوم بالدولار، ومن ثم فإن انخفاض الدولار قد يعزز الطلب على الخام من المشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.