بالأرقام.. استثمارات "ضخمة" للكويت لرفع إنتاجها النفطي

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني، إن بلاده تستهدف الوصول بطاقة إنتاج النفط الخام إلى 4.75 مليون برميل يوميا بحلول 2040.

وأضاف العدساني، في كلمته أمام منتدى استراتيجية الطاقة في الكويت، أن الكويت تخطط لزيادة طاقة التكرير بالمصافي المحلية إلى مليوني برميل يوميا بحلول 2035.

وأضح العدساني أن "البترول الكويتية" ستنفق 114 مليار دولار على المشاريع النفطية في السنوات الخمس المقبلة، من بعدها ستنفق 394 مليار دولار حتى عام 2040.

وكان وزير المالية الكويتي نايف الحجرف قد أكد في مقابلة مع "العربية" أمس أن أهم ما ورد في بيانات الموازنة للعام المالي 2018 / 2019، يتمثل في ضبط الإنفاق الذي يعتبر مدخلاً أساسياً للإصلاح المالي، حيث قرر مجلس الوزراء وضع سقف للمصروفات بـ20 مليار دينار.

ولفت إلى أن الإيرادات النفطية المتوقعة تبلغ 13.3 مليار دينار بناء على كمية الإنتاج اليومية عند 2.8 مليون برميل (وهي الحصة المقررة للكويت في منظمة أوبك)، علماً أنه تم وضع الميزانية على أساس سعر 50 دولارا لبرميل النفط.