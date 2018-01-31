ليبرمان: المناقصة اللبنانية للتنقيب عن الغاز "استفزاز"

وصفت إسرائيل عطاءً لبنانيا للتنقيب في حقل للغاز بالبحر المتوسط على حدود البلدين بأنه أمرٌ "استفزازي جدا" وحثت الشركات العالمية على عدم تقديم عروض.



وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، خلال مؤتمر حول الأمن في تل أبيب، "عندما يطرحون عطاء يخص حقلا للغاز يشمل الامتياز 9 الذي هو ملك لنا بكل المقاييس... فإن هذا يمثل تحديا سافرا وسلوكا استفزازيا هنا".

وأضاف: "الشركات التي تقدم عروضا في المناقصة، هي في رأيي ترتكب خطأ فادحا لأن هذا يخالف جميع القواعد والبروتوكولات في حالات مثل هذه".

وكان وزير الطاقة والمياه اللبناني سيزار أبي خليل قد أعلن أنه "عملا بأحكام دفتر الشروط التي تسمح للشركات صاحبة الحقوق البترولية بتأسيس شركات موقعة مرتبطة ومملوكة بالكامل من قبلها، فإن الاتفاقيتين الموقعتين أصولا واللتين تم ايداعهما من الائتلاف تم توقيعهما من شركة توتال إي & بي لبنان ش.م.ل. (المؤسسة في لبنان) والمملوكة بالكامل من صاحب الحق Total SA وشركة Eni Lebanon B.V. (المؤسسة في هولندا) والمملوكة بالكامل من صاحب الحق Eni International B.V. وشركة نوفاتيك لبنان ش.م.ل. (المؤسسة في لبنان) والمملوكة بالكامل من صاحب الحق JSC Novatek".

وأوضح أن "الشركات صاحبة الحقوق البترولية قد منحت الشركات الموقعة المرتبطة بها كفالات الشركة الأم وفقا لأحكام دفتر الشروط".

وأعلن أبي خليل أن "الاحتفال الرسمي بتوقيع الاتفاقيتين المنجزتين سوف يقام برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في 9 فبراير المقبل".