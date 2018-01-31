مخزونات النفط الأميركية ترتفع 3.2 مليون برميل بأسبوع

قال معهد البترول الأميركي إن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة سجلت زيادة أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات من معهد البترول أن مخزونات الخام ارتفعت بمقدار 3.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس والعشرين من يناير لتصل إلى 419.5 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 126 ألف برميل.

لكن مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الأميركية في كاشينج بولاية أوكلاهوما هبطت 2.4 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات البنزين 2.7 مليون برميل، بينما كان محللون شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا زيادة قدرها 1.8 مليون برميل.

وهبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 4.1 مليون برميل في حين كان من المتوقع أن تنخفض 1.5 مليون برميل.

وقال معهد البترول إن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي تراجعت 385 ألف برميل يوميا إلى ثمانية ملايين برميل يوميا.