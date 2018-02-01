إنتاج النفط الأميركي قرب أعلى مستوياته منذ 1970

واصلت أسعار النفط الأميركي تحقيق مكاسب محدودة، اليوم الخميس، في ظل التزام أوبك القوي باتفاق خفض الإنتاج وهو ما بدد أثر أنباء عن تجاوز الإنتاج الأميركي 10 ملايين برميل يوميا للمرة الأولى في نحو نصف قرن.

وارتفع الخام الأميركي في العقود الآجلة تسليم مارس آذار 14 سنتا أو ما يعادل 0.2% إلى 64.87 دولار للبرميل، بعد أن أغلق في الجلسة السابقة مرتفعا 0.4%.

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم أبريل نيسان 15 سنتا أو ما يعادل 0.2% إلى 69.04 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 3 سنتات عند التسوية في الجلسة السابقة.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأميركية قالت أمس الأربعاء إن إنتاج النفط الخام الأميركي تجاوز 10 ملايين برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني للمرة الأولى منذ 1970، ليقترب الإنتاج من أعلى مستوى على الإطلاق.

وأظهر مسح لرويترز أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من النفط زاد أيضا في يناير من أدنى مستوى في ثمانية أشهر، مع ارتفاع إنتاج نيجيريا والسعودية الذي طغى على استمرار انخفاض إنتاج فنزويلا والالتزام القوي باتفاق خفض الإمدادات.

لكن التزام المنتجين المشاركين في الاتفاق بقيود الإمدادات زاد إلى 138% من 137% في ديسمبر، وفق ما خلص إليه المسح، مما يشير إلى أن الالتزام لا يضعف حتى مع ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوياتها منذ 2014.