تراجع إنتاج الإمارات من النفط على أساس شهري في يناير

قالت مصادر مطلعة بقطاع النفط إن إنتاج الإمارات من الخام انخفض إلى 2.850 مليون برميل يوميا في يناير، مع سعي عضو أوبك إلى زيادة التزامه باتفاق خفض الإنتاج العالمي.



وتشير البيانات الرسمية المقدمة لأوبك إلى أن الإمارات ضخت 2.862 مليون برميل يوميا في ديسمبر، بينما قدرت مصادر ثانوية الإنتاج عند 2.878 مليون برميل يوميا.



وبموجب الاتفاق العالمي على خفض الإمدادات، يبلغ المستوى المستهدف للإنتاج الإماراتي 2.874 مليون برميل يوميا.



واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين خارجها بقيادة روسيا على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية 2018 للمساهمة في تقليص المخزونات العالمية وتعزيز الأسعار.



وتجاوزت نسبة امتثال المنتجين المشاركين في اتفاق الخفض 100% في الشهرين الأخيرين، لكن نسبة التزام الإمارات كانت أقل بسبب استخدامها مستوى مرجعيا لتخفيضاتها أعلى من المنصوص عليه في الاتفاق.



وخفضت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) المملوكة للدولة إمداداتها النفطية إلى زبائن في يناير بتقليص إمدادات خام مربان 15% وداس 5% وزاكوم العلوي 15%.



وأبلغت الشركة المشترين في آسيا بأنها ستقلص إمدادات خام مربان 25% في مارس، وفقا لما ذكرته ثلاثة مصادر تجارية يوم الاثنين.