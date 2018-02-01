مبيعات اليابان النفطية تهبط لأدنى مستوى بـ48 عاما

أظهرت بيانات من وزارة التجارة اليابانية أن إجمالي مبيعات المنتجات النفطية في اليابان هبط العام الماضي إلى أدنى مستوى في 48 عاما مع استمرار تراجع الاستهلاك.



وأشارت البيانات إلى أن إجمالي مبيعات المنتجات النفطية في 2017 انخفض بنسبة 1.5% عن العام السابق إلى 3.02 مليون برميل يوميا.



وقال مسؤولون بالوزارة إن واردات اليابان من النفط الخام في 2017 انخفضت بنسبة 2.6% عن العام السابق إلى 3.23 مليون برميل يوميا وهو أدنى مستوى منذ عام 1987.



وأظهرت البيانات أن واردات اليابان من النفط الخام الايراني هبطت 11.2% في 2017 إلى 218757 برميلاً يوميا.