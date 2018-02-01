مصر تسعى للانتهاء من تنمية حقل ظُهر للغاز مطلع 2019

قال وزير البترول المصري طارق الملا إن بلاده تسعى للانتهاء من تنمية حقل ظُهر البحري العملاق الجديد للغاز الواقع في البحر المتوسط بحلول مطلع عام 2019 بدلا من نهايته.



وقال الملا الليلة الماضية في تصريحات لقناة تلفزيونية إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه بالانتهاء من تنمية الحقل في 2018 بدلا من 2019.



وأضاف "هذا ما سنعمل عليه لنلتزم بتعليمات الرئيس ونقرب المراحل لتكتمل أواخر 2018 (أو) أوائل 2019 وليس في نهايته".



وبدأ الانتاج من حقل ظُهر البحري في ديسمبر كانون الأول بمعدل 350 مليون قدم مكعبة يوميا، على أن يزيد الإنتاج تدريجيا إلى حوالي مليار قدم مكعبة يوميا في منتصف 2018 وإلى 2.7 مليار قدم مكعبة نهاية 2019 كما كان مخططا في البداية.



واكتشفت إيني الإيطالية حقل ظُهر في عام 2015 ويحوى الحقل احتياطات تقدر بواقع 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.



وتسعى مصر إلى تسريع الإنتاج من حقول جرى اكتشافها في الآونة الأخيرة مع تطلعها إلى وقف الاستيراد بحلول 2019 وتحقيق الاكتفاء الذاتي نهاية العام الحالي.