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إنتاج العراق من غاز البترول المسال عند 6125 طنا يوميا

المصدر: بغداد - رويترز
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أظهر بيان من وزارة النفط العراقية، اليوم الجمعة، أن الوزير جبار اللعيبي قال في برقية لرئيس الوزراء، حيدر العبادي، إن إنتاج البلاد من غاز البترول المسال بلغ ستة آلاف و125 طنا في اليوم.

وقال الوزير إن "حرص العاملين في القطاع النفطي وتفانيهم" ساهم في "تحقيق زيادة كبيرة في الإنتاج وصلت إلى أكثر من 40‎%".

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#غاز, #اقتصاد, #العراق, #نفط, #طاقة

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