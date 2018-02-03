أعلى نشاط لحفارات النفط الأميركي منذ أغسطس 2017

أضافت شركات الطاقة الأميركية حفارات نفطية للأسبوع الثاني على التوالي مع بقاء أسعار الخام قرب أعلى مستوياتها منذ 2014‭ ‬.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة إن شركات الحفر أضافت 6 حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في الثاني من فبراير ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 765، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2017.

وعدد الحفارات النفطية النشطة في أميركا، وهو مؤشر أولي للانتاج مستقبلا، أعلى بكثير من مستواه قبل عام البالغ 583 حفارا بعد أن بدأت شركات الطاقة بزيادة الانفاق في منتصف 2016 مع تعافي أسعار الخام من هبوط حاد استمر عامين.

وبلغ إجمالي عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي النشطة حتى الثاني من فبراير شباط 946 حفارا مقارنة مع متوسط بلغ 876 حفارا في 2017 و509 حفارات في 2016 و978 حفارا في 2015 . وتنتج معظم هذه الحفارات النفط والغاز كليهما.