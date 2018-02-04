مصر:إنتاج الغاز سيتجاوز 6 مليارات قدم مكعبة بنهاية 2018

قال وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، المهندس طارق الملا، إن الشركات تعمل في البحث عن الغاز بجانب حقل ظُهر حاليا.

وأضاف "سيتم دمج مراحل إنتاج حقل ظُهر لتعجيل الإنتاج والتحدي سيكون في التصنيع طويل الأجل للمهمات التي تستخدم في الإنتاج أما بالنسبة للاستثمارات فلن تتغير".

وأوضح الملا أن إنتاج مصر من الغاز وصل لـ5.5 مليار قدم مكعبة في اليوم حاليا، وسنتجاوز 6 مليارات قدم مكعبة قبل نهاية العام ونحقق الاكتفاء الذاتي.

واستدرك الوزير قائلا "ولكن سنحتفظ بإحدى سفن التغييز حتى تكون أداة للقطاع الخاص للاستيراد مع قرب صدور قانون تنظيم سوق الغاز".