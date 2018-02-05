النفط يتراجع مع ارتفاع الإنتاج الأميركي وضعف السوق

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية يوم الاثنين مقتربة من أدنى مستوى لها في شهر، مع ارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة وضعف السوق الحاضرة وهو ما يزيد الضغوط الناجمة عن هبوط واسع النطاق في أسواق الأسهم والسلع الأولية.

وأظهر تقرير الوظائف الأميركي نمو الأجور بأسرع وتيرة في حوالي 9 أعوام لتتفاقم خسائر السوق التي بدأت بالفعل مع نزول بورصة وول ستريت من مستويات قياسية مرتفعة في حين تأثرت السلع الأولية سلبا بارتفاع الدولار.

وهبط خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 1.01 دولار إلى 67.57 دولار للبرميل بحلول الساعة 1440 توقيت غرينتش، في حين تراجع خام غرب تكساس الأميركي الوسيط 82 سنتا إلى 64.63 دولار للبرميل.

وسجل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأميركي الجمعة أكبر خسائره اليومية منذ سبتمبر 2016، لكنه يظل مرتفعا 3% منذ بداية العام و21% منذ فبراير 2017، بعدما سجل مستويات قياسية مرتفعة في أواخر يناير.

وضعفت السوق الحاضرة للخام أيضا في الأسابيع القليلة الماضية، حيث وصل سعر نفط بحر الشمال إلى أدنى مستوياته في 8 أشهر، بينما جرى تداول خام الأورال الروسي الأسبوع الماضي بأقل سعر في عام.

ومما يزيد من الضغط على النفط، الذي سجل أعلى مستوى في نحو 3 أعوام قبل أسبوعين، دلائل على نمو إنتاج الخام الأميركي مما قد يهدد جهود منظمة أوبك لتعزيز الأسعار.

وتظهر بيانات من الحكومة الأميركية صدرت الأسبوع الماضي أن الإنتاج تجاوز 10 ملايين برميل يوميا في نوفمبر لأول مرة منذ عام 1970 مع توسع منتجي النفط الصخري في عملياتهم بعد مكاسب أسعار النفط العام الماضي.

وفي الأسبوع الماضي، أضافت شركات الطاقة الأميركية حفارات نفطية للأسبوع الثاني على التوالي.