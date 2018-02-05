الملا : سنرفع سعر برنت في ميزانية مصر العام المقبل

أكد وزير البترول المصري طارق الملا، اتجاه مصر للاستغناء عن استيراد الغاز بحلول نهاية العام الحالي.

وأوضح الملا، في مقابلة مع العربية ، أن الشركات تعمل في البحث عن الغاز بجانب حقل ظُهر حاليا.

وأضاف "سيتم دمج مراحل إنتاج حقل ظُهر لتعجيل الإنتاج والتحدي سيكون في التصنيع طويل الأجل للمهمات التي تستخدم في الإنتاج أما بالنسبة للاستثمارات فلن تتغير".

وأوضح الملا أن إنتاج مصر من الغاز وصل لـ5.5 مليار قدم مكعبة في اليوم حاليا، وسنتجاوز 6 مليارات قدم مكعبة قبل نهاية العام ونحقق الاكتفاء الذاتي.

واستدرك الوزير قائلا "ولكن سنحتفظ بإحدى سفن التغيير لحالات الطوارئ حتى تكون أداة للقطاع الخاص للاستيراد مع قرب صدور قانون تنظيم سوق الغاز".

وقال: "زيادة أسعار برنت لن يكون لها تأثير كبير على ميزانية السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو 2018، ولكن سنرفع السعر الاسترشادي لبرنت عند إعداد ميزانية العام المقبل 2018-2019 ".