النفط ينخفض وسط موجة هبوط تجتاح الأسواق العالمية

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1% اليوم الثلاثاء لتواصل النزول الذي شهدته في الجلسة السابقة، مع هبوط الأسواق المالية العالمية في أعقاب واحدة من أكبر الخسائر التي سجلتها وول ستريت خلال التعاملات على الإطلاق.

وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 66.91 دولار للبرميل، بانخفاض 71 سنتا أو 1.1% عن التسوية السابقة. ويقل هذا السعر أكثر من 4 دولارات عن أعلى مستوى في 2018 الذي سجله الخام الشهر الماضي.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 63.46 دولار للبرميل، متراجعا 69 سنتا أو 1.1% عن التسوية السابقة ومنخفضا أكثر من 3 دولارات عن أعلى مستوى منذ بداية 2018.

وقال محمد الشطي، خبير نفطي أن السوق النفطية متماسكة بفعل تحسن وتعافي أساسيات السوق بشكل كبير مع وصول مستويات المخزون بحدود 60 مليون برميل. وأضاف أن أسعار النفط تبقى مدعومة لكن قوة الدولار قد يؤثر سلباً على أسعار النفط في المرحلة القادمة.

وأضاف الشطي "أن الأسواق مقبلة على حركة تصحيح لكنها ستعاود النمو خصوصاً أننا مقبلون على اجتماع اللجنة الفنية في أوبك لتعطي نسبة إلتزام الأعضاء بمساعي خفض الإنتاج".

إلى ذلك، هبطت الأسواق المالية أمس الاثنين بعد ارتفاع حاد في عوائد السندات الأميركية أثار القلق بشأن ارتفاع التضخم واحتمال رفع أسعار الفائدة.

وخسر المؤشر داو جونز الصناعي 4.6% أمس، وهي أكبر خسارة له بالنسبة المئوية منذ أغسطس 2011، كما أن نزوله 1175 نقطة هو أكبر هبوط له على الإطلاق. ونزل المؤشر أكثر من 6% لفترة وجيزة.