مصر تسعى لطرح عالمي للغاز بـ11 منطقة برية وبحرية

ذكر مسؤول في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أن الشركة ستطرح مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن الغاز في 11 منطقة برية وبحرية قبل نهاية النصف الأول من هذا العام، بحسب ما نقلت صحيفة الشروق المصرية المحلية.

وأضافت الصحيفة نقلا عن المسؤول أن إيجاس "حصلت على الموافقات الأمنية لطرح المزايدة وستشمل ثماني مناطق بحرية وثلاث مناطق برية".

وكانت إيجاس قالت في يناير كانون الثاني إنها تسعى لطرح مزايدة عالمية للبحث عن النفط والغاز بشرق البحر المتوسط ودلتا النيل خلال النصف الثاني من السنة المالية 2017-2018.

وفتح اكتشاف إيني الإيطالية لحقل ظُهر في 2015، والذي يحوى احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، شهية المصريين لطرح مزايدات جديدة في سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال هذا العام.

وقامت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول في محاولة للبحث والتنقيب عن الغاز والنفط داخل حدودها ودون نزاع مع أي من تلك الدول.