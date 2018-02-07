أسعار النفط تهبط مع زيادة المخزونات الأميركية

هبطت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، وتراجعت عقود برنت أكثر من 1.5 دولار إلى 65.37 دولار للبرميل متخلية عن كل مكاسبها منذ بداية 2018.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، بينما صعدت أيضا مخزونات البنزين ونواتج التقطير مع زيادة مصافي التكرير الإنتاج.

وارتفعت مخزونات النفط الخام 1.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من فبراير/شباط، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 3.2 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن مخزونات النفط الخام في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج بأوكلاهوما انخفضت 711 ألف برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن استهلاك المصافي من النفط الخام زاد 784 ألف برميل يوميا، وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 4.4 نقطة مئوية.

وزادت مخزونات البنزين 3.4 مليون برميل، مقابل توقعات محللين في استطلاع لرويترز بارتفاع قدره 459 ألف برميل.

وقفزت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.9 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.4 مليون برميل.