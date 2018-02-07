النفط يرتفع بعد تقرير عن انخفاض مخزونات الخام الأميركية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء مدفوعة بتقرير عن أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت الأسبوع الماضي على الرغم من أن محللين يحذرون من أن زيادة الإنتاج الأميركي وانخفاض الطلب بسبب عوامل موسمية قد يؤثران سلبا على الأسعار.



وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 67.39 دولار للبرميل بارتفاع قدره 53 سنتا، أو ما يعادل 0.8%، عن الإغلاق السابق.



وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 63.85 دولار للبرميل بارتفاع 46 سنتا، أو ما يعادل 0.7%، عن سعر آخر تسوية.

وقال معهد البترول الأميركي إن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي مخالفة توقعات المحللين، بينما تراجعت مخزونات البنزين وارتفعت مخزونات نواتج التقطير.



وأظهرت بيانات من معهد البترول أن مخزونات الخام انخفضت 1.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من فبراير لتصل إلى 418.4 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 3.2 مليون برميل. وتراجعت المخزونات في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 633 ألف برميل.



وأشارت البيانات إلى أن مخزونات البنزين هبطت 227 ألف برميل في حين كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة قدرها 459

ألف برميل.



وقال معهد البترول إن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، قفزت بمقدار 4.6 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تهبط 1.4 مليون برميل.



وانخفضت واردات الولايات المتحدة من النفط العام الأسبوع الماضي 116 ألف برميل يوميا إلى 7.8 مليون برميل يوميا.