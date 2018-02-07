"أدنوك" تستثمر 3.1 مليار دولار لتحديث مصفاة الرويس

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، اليوم الأربعاء، إنها تعتزم استثمار 3.1 مليار دولار لتحديث مصفاة الرويس النفطية التابعة لها، لتوفير المزيد من خام مربان المهم الذي تنتجه للتصدير.

وقالت "أدنوك" في بيان، إنه من المقرر أن يكتمل التعديل على المصفاة، المعروف باسم مشروع تعزيز مرونة عمليات تكرير النفط الخام، بحلول نهاية عام 2022.

وأضافت الشركة أن المشروع سيتيح لمجمع مصفاة الرويس غرب التابع لـ"أدنوك" تكرير ما يصل إلى 420 ألف برميل يومياً من خام زاكوم العلوي أو درجات مماثلة، ما يوفر المزيد من خام مربان الذي تنتجه الشركة للتصدير. ويباع خام مربان بعلاوة سعرية.

وقال عبد العزيز الهاجري مدير دائرة الغاز والتكرير والبتروكيماويات في"أدنوك": "يسهم تمكين مصفاة الرويس غرب على معالجة خام زاكوم العلوي أو ما يشابهه من الخامات الأخرى متوسطة الحموضة بدلاً من خام مربان الخفيف الخالي من الكبريت، في تحقيق قيمة أكبر من مصادر النفط الخام".

وأضاف: "سيمكننا ذلك من الاستفادة بشكل أكبر من فروقات الأسعار لزيادة هامش الأرباح من عمليات المصفاة وتحسين منتجات التقطير وتسويق خام مربان عالي القيمة في الأسواق العالمية".

وسيضيف التعديل المزمع وحدة لإزالة مخلفات الكبريت لتمكين المصفاة من معالجة أنواع أخرى من الخام.

وقالت "أدنوك" إنها أرست عقد الأعمال الهندسية والإنشاءات على مشروع مشترك بين "سامسونغ" للهندسة الكورية الجنوبية و"سي.بي. آند آي" الهولندية.