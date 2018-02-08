العراق يوقع اتفاقا لبناء مصفاة نفط قرب كركوك

قالت وزارة النفط العراقية اليوم الخميس إن العراق وقع اتفاقا لبناء مصفاة نفطية بطاقة 70 ألف برميل يوميا قرب مدينة كركوك بشمال البلاد.



وذكرت الوزارة في بيان أنه جرى توقيع الاتفاق مع شركة رانية الدولية، ومقرها إقليم كردستان العراق شبه المستقل الواقع في شمال وشرق كركوك، والتي ستكون مستثمرا في المصفاة.



وأضافت أن المصفاة ستنتج البنزين العالي الأوكتين وبعض المنتجات البترولية الأخرى، دون التطرق لتفاصيل بخصوص التكلفة أو مزيد من المعلومات عن رانية الدولية.



ويريد العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بناء مصاف جديدة في الوقت الذي تقلصت فيه طاقته لتكرير النفط بشدة جراء الأضرار التي لحقت بمصفاة بيجي الأكبر في البلاد والواقعة شمال بغداد حين سيطر عليها تنظيم داعش في 2014.



واستعادت القوات العراقية بيجي في 2015 ومن المنتظر أن تستأنف المصفاة العمل بشكل جزئي هذا العام. ويعتمد العراق في الوقت الحالي على مصفاة الدورة في بغداد والشعيبة في جنوب العراق.

ويأتي مشروع كركوك بعد الإعلان في يناير كانون الثاني عن خطط لبناء أربع مصاف أخرى في ميناء الفاو على الخليج وفي منطقة الناصرية بجنوب العراق وفي محافظة الأنبار بغرب البلاد وفي القيارة قرب مدينة الموصل بالشمال.