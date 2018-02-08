قبرص تكتشف مكمنا كبيرا للغاز مشابها لحقل ظُهر المصري

قالت قبرص اليوم الخميس إن أعمال الحفر التي ينفذها كونسورتيوم يضم إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية كشفت عن مكمن كبير للغاز الطبيعي في منطقة بحرية شمال غربي الجزيرة.



وقال وزير الطاقة القبرصي يورجوس لاكوتريبيس للصحافيين في نيقوسيا "جرى اكتشاف عمود كبير من الغاز الطبيعي النظيف في التكوينات الجغرافية".



وأشار إلى أن هناك حاجة لمزيد من التحليل للبيانات المجمعة من البئر "كاليبسو" لتقييم الكميات، لكنه أضاف أن البيانات تؤكد أن الطبيعة الجيولوجية مماثلة لطبيعة حقل ظُهر العملاق الكائن قبالة السواحل المصرية.