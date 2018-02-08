نفط الكويت: 300 مليون دينار تكلفة حفر 6 آبار بحرية

كشفت شركة "نفط الكويت" أنها تتوقع إغلاق أول استدراج عقود لمشروع حفر آبار استكشافية بحرية نهاية الشهر الحالي.

وأشارت "نفط الكويت" إلى أن تكلفة المشروع تقارب 300 مليون دينار أي ما يعادل مليار دولار.

ومن المتوقع أن يتم إصدار توصية بالفائز بالمشروع نهاية أبريل المقبل.

وكانت الكويت قد أعلنت مؤخرا عن استراتيجية للقطاع النفطي تتجاوز قيمتها 500 مليار دولار، لتحقيق طاقة إنتاجية من النفط بشكل ثابت بنحو 4 ملايين و750 ألف برميل يوميا بحلول عام 2040 وفقا لما ذكرته مؤسسة البترول الكويتية.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للكويت حاليا نحو 3 ملايين و150 مليون برميل يوميا.