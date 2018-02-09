النفط يهبط مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات

هبطت أسعار النفط لليوم السادس على التوالي اليوم الجمعة بعدما أعلنت إيران خططا لزيادة الإنتاج في الوقت الذي ارتفع فيه إنتاج الخام الأميركي ليسجل مستوى قياسيا مما عزز المخاوف بشأن ارتفاع حاد في الإمدادات العالمية.



ويأتي الهبوط في الوقت الذي تتراجع في أسواق الأسهم العالمية وسط مخاوف المستثمرين بشأن التضخم.



وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 44 سنتا، أو ما يعادل 0.7%، إلى 64.37 دولار للبرميل. وهبط يوم الخميس خام برنت 1.1% إلى أدنى مستوى إغلاق منذ 20 ديسمبر.



ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 62 سنتا، أو ما يعادل 1%، إلى 60.53 دولار للبرميل بعدما هبط 1% في تسوية الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى إغلاق منذ الثاني من يناير.



وهوى العقدان أكثر من 9% من مستوى ذروة العام الجاري الذي بلغاه في أواخر يناير.