ارتفاع حفارات النفط الأميركية لـ 791 منصة أسبوعية

أضافت شركات الطاقة الأميركية 26 حفارا نفطيا هذا الأسبوع ليرتفع إجمالي عدد منصات الحفر إلى 791 منصة، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2015 حتى مع تراجع الخام من أعلى مستوياته في 3 سنوات، حيث تتوقع شركات الحفر ارتفاع أسعار إنتاجها في 2018 عن العام الماضي‭‭‬‬‬.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن الزيادة في عدد الحفارات خلال الأسبوع المنتهي في التاسع من فبراير/شباط شركات الحفر هي أكبر زيادة أسبوعية منذ يناير/كانون الثاني 2017.

وعدد الحفارات النفطية النشطة في أميركا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، أعلى بكثير من مستواه قبل عام البالغ 591 مع استمرار شركات الطاقة في زيادة الإنفاق منذ منتصف 2016 حين بدأت أسعار الخام في التعافي من هبوط حاد استمر عامين.

وبلغ إجمالي عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي النشطة حتى التاسع من فبراير/شباط 975 حفارا، وهو أيضا أعلى مستوى منذ أبريل 2015 مقارنة مع متوسط بلغ 876 حفارا في 2017 و509 حفارات في 2016 و978 حفارا في 2015. وتنتج معظم هذه الحفارات كلا من النفط والغاز.