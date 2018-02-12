أوبك: توازن السوق بنهاية 2018 مع زيادة معروض المنافسين

قالت أوبك اليوم الاثنين إن سوق النفط لن تتوازن مجددا إلا قرب نهاية 2018 نظرا للإمدادات الإضافية من الولايات المتحدة ومنتجين آخرين غير أعضاء في المنظمة مما يعوض أثر اتفاق تقوده أوبك لتصريف تخمة المعروض العالمي.



وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقرير شهري إن المنتجين غير الأعضاء سيزيدون المعروض بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا هذا العام. وتلك هي الزيادة الثالثة على التوالي من توقع كان يبلغ 870 ألف برميل يوميا في نوفمبر.



وقال تقرير أوبك "تعافي سعر النفط المطرد منذ صيف 2017 وتجدد الاهتمام بفرص النمو أفضى إلى قيام شركات النفط الكبرى بتعويض تأخرها على صعيد أنشطة التنقيب هذا العام سواء في قطاع النفط الصخري أو أعمال المياه العميقة.



"من غير المتوقع أن تستعيد السوق توازنها إلا قرب نهاية العام الحالي."