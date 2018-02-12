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مصر تتسلم أول شحنة خام عراقي 15 فبراير

المصدر: القاهرة - رويترز
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قال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول اليوم الاثنين إن أولى شحنة النفط الخام العراقي التي تعاقدت عليها مصر الشهر الماضي ستصل يوم الخميس 15 فبراير.

جاءت تصريحات عابد عز الرجال للصحفيين على هامش مؤتمر نفطي في القاهرة.

وكان مسؤول في الهيئة قال الشهر الماضي لرويترز إن مصر جددت عقد شراء النفط الخام من العراق في يناير لمدة عام.

وكانت مصر توصلت إلى اتفاق مع العراق في أبريل نيسان 2017 تبيع بموجبه بغداد 12 مليون برميل من النفط إلى مصر لمدة عام.

وعاودت أرامكو السعودية إمداد مصر بنحو 700 ألف طن شهريا من المواد البترولية نهاية مارس آذار بعد أن توقفت في أكتوبر.

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#نفط, #أقتصاد, #طاقة, #أسواق, #مصر

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