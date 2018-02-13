أسعار النفط تتراجع وسط توقعات قاتمة لتوازن السوق

هبطت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، متخلية عن المكاسب التي كانت قد حققتها في وقت سابق مع تعافي أسواق الأسهم العالمية، وذلك بعدما توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يتجاوز حجم إمدادات الخام العالمية الطلب هذا العام، على نحو قد يقوض جهود المنتجين لتقليص المعروض من الخام.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية التي تتخذ من باريس مقرا، توقعاتها لنمو الطلب على النفط في العام 2018 إلى 1.4 مليون برميل يومياً، مقارنة مع 1.3 مليون برميل يومياً في التوقعات السابقة.

بيد أن الارتفاع السريع في الإنتاج، خاصة في الولايات المتحدة، قد يتجاوز بكثير أي زيادة في الطلب ويقود المخزونات العالمية إلى الارتفاع، بعدما اقتربت الآن من متوسط خمس سنوات.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت انخفاضاً بلغ 23 سنتاً إلى 62.36 دولار للبرميل، بحلول الساعة 1318 بتوقيت غرينتش، بينما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتاً إلى 58.89 دولار للبرميل.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الاثنين، إنها تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بـ1.59 مليون برميل يومياً هذا العام، بزيادة قدرها 60 ألف برميل يومياً عن التوقعات السابقة، إلى 98.6 مليون برميل يومياً.