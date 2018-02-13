باركيندو: بوتين وعد بألا تُغرق روسيا سوق النفط

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي"، اليوم الثلاثاء، إنه حصل على وعد من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا لن تُغرق أسواق النفط.

وأبلغ باركيندو "سي إن بي سي" قائلاً: "تلقيت تأكيدات من وزير الطاقة ألكسندر نوفاك والرئيس بوتين، بأنهما سيبقيان ملتزمين بالتعاون بين أوبك والمنتجين من خارجها وفقاً لإعلان التعاون".

وأضاف أن الانخفاضات التي شهدتها أسواق النفط والأسهم في الآونة الأخيرة كانت "مجرد ومضة لحظية، ومن ثم فالعوامل الأساسية قوية جداً أيضاً، ولا نتوقع أي سقطات على طول الطريق مثلما حدث لنا أو ما شهدناه العام الماضي".

وقال الأمين العام لـ"أوبك"، إنه غير قلق بشأن زيادة المنافسة بين "أوبك" و"روسيا" والولايات المتحدة في السوق الصينية، مشيراً إلى أن "القلق المتنامي الآن في القطاع هو بشأن ما إذا كانت لدينا طاقة إنتاجية كافية، وما إذا كنا جاهزين ومستعدين للاستمرار في إمداد هذه السوق في ظل مثل هذا الطلب المتنامي".